巴西智庫「糧食和營養安全與主權研究網」調查指出，COVID-19疫情大流行使巴西飢餓問題惡化，2020年大約9%的巴西人口（約1910萬人）面臨食物不足的困境。

「糧食和營養安全與主權研究網」（Rede Penssan）的調查還指出，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）大流行導致超過半數的巴西人口（約1億1680萬人）處於某種程度的糧食不安全，不能充分獲得食物，相當於2倍阿根廷人口。

根據調查，東北部是巴西飢餓人數最多的地區，約770萬人挨餓，面臨嚴重糧食不安全。北部地區雖只佔巴西總人口的7.55%，挨餓人口相當於巴西總人口的14.9%。

巴西地理統計局（IBGE）在2017-2018年家庭預算調查中指出，約1030萬戶家庭面臨食物不足的困境，與「糧食和營養安全與主權研究網」的數據做比較，等於2年內巴西飢餓人數增加880萬人。

根據聯合國報告，1/4的巴西人面臨中度或嚴重缺糧問題，三餐不繼或每週至少一天挨餓。近4年來，1210萬巴西人陷入此困境，全世界有多達8.11億人營養不良。

福特基金會主任暨前國際特赦組織巴西分會執行長羅奎（Atila Roque）認為，COVID-19大流行進一步加劇這種情況，凸顯巴西的不平等，對抗飢餓再次成為一個緊迫的問題，需要社會各界團結一致面對。

9月底，巴西聯邦最高法院大法官托佛里（Dias Toffoli）受理巴西律師公會（OAB）提出的聲請，要求聯邦政府在10天內提出巴西消除饑餓的公共政策資訊，施行一項對抗糧食不安全計畫。

單單今年2月至9月，里約熱內盧非政府組織「公民行動」（Ação da Cidadania）就透過「巴西無饑餓運動」募集到巴西幣1億元，提供2萬噸糧食援助全國800萬人。

「公民行動」執行長阿豐索（Rodrigo Afonso）指出，非政府組織的倡議是以法律為基礎，巴西憲法規定，食物權是所有人的權利，政府必須落實此項權利，「挨餓的百姓已經等不住了。」

巴西律師公會的聲請內容包括，讓聯邦政府恢復並擴大COVID-19大流行期間發給的緊急救助金巴西幣600元，恢復國家糧食和營養安全委員會（Consea）和已解散的社會參與委員會運作，以及重新編製公共糧食和營養安全政策預算。

巴西律師公會還要求調整全國學校餐飲計畫（PNAE）的金額，控制教育發展基金（FNDE）的用途，應用於購買食品，以及針對糧食收購計畫（PAA）緊急執行巴西幣10億元。

最後，公會要求國家供應局（Conab）重新調整公共糧食庫存，採取價格控制行動，以避免糧食短缺和通貨膨脹補償，並透過適當的定價政策保障人民取得廚房用瓦斯。（編輯：高照芬）1101006