台語歌后詹雅雯年初確診帕金森氏症，被診斷出左腦中度萎縮，由於沒辦法治療，只能依靠藥物延緩症況，近來開直播談到病況時，遭屢屢遭到酸民質疑她在裝病，藉此炒作話題，對此她也在直播做出回應，更曬出藥袋證實自己罹病。

詹雅雯昨晚（5日）在臉書開直播再次談到病況，對於被不少網友質疑藉由「裝病」炒作話題，她表示岀道至今30年，不需要拿這種事情欺騙社會大眾，希望外界不要再以訛傳訛，接著拿岀藥袋除了證明在台大就診之外，也證實正在服藥治療中，也意外洩漏她的本名為「詹淑貞」，最後強調自己絕對不會為了任何理由或目的欺騙大家。

對此，網友紛紛留言力挺她：「保持心情好，身體就會好，不要理會酸民」、「只要你每天活的開開心心，病一定會好起來，好人一生平安」、「希望雅雯老師身體健康穩定，也希望酸民不要再傷害，導致雅雯老師的病情更痛苦」、「生病是很痛苦的事跟無助，請不要在造成雅雯老師的苦好嗎」、「雅雯老師對人事物的樂觀態度、讓我不得不豎起大拇指」。

詹雅雯日前表示會常選在深夜直播，是因為這時候爸媽已經睡了，看不到她難過的樣子，至於被問到為何常戴假髮？詹雅雯落淚表示從生病以來，一直不敢讓父母看到她的病容，希望藉此掩蓋消瘦或憔悴的樣子。