雙颱即將生成，氣象局表示，南海的低壓最快今天增強為颱風「獅子山」，水氣將在周四、五影響台灣，菲律賓東方海面的低壓，預估最快10月10日、雙十連假期間生成為「圓規」颱風，氣象專家吳德榮更指出，「圓規」路徑更具威脅性，穿過巴士海峽或通過台灣皆有機率，下周二、三是距離台灣最近的時候。

最新歐洲模式50次模擬路徑(左圖)顯示，南海擾動與台灣皆有段不小距離，沒有直接威脅。美國模式模擬，菲律賓東方擾動的路徑(右圖)更具威脅性，路徑包括穿過巴士海峽或通過台灣皆有機率。(圖擷自Weathernerds)

氣象局表示，南海的低壓最快今、明增強為颱風「獅子山」，由於環流大、強度不會太強，未來會往中南半島前進，明天、周五(7、8日)台灣受「獅子山」水氣影響，東半部、恆春半島、基隆北海岸及大台北有雨，東半部、恆春半島有大雨，南部也有部短暫陣雨、山區午後雷陣雨。

另一個位於菲律賓東方海面上的低壓，氣象局表示，它周五之後結構變好，最快10月10日，也就是雙十連假期間增強為「圓規」颱風，影響台灣的水氣將比「獅子山」多。吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄也指出，美國模式模擬，未來「圓規」颱風路徑更具威脅性，下周二、三(12、13日)距離台灣最近，模擬路徑包括穿過巴士海峽，或通過台灣皆有機率，但此為一周後的模擬，不確定性大，應繼續觀察。

期待的國慶3天連假即將到來，天氣如何？吳德榮表示，周六起至下周一上半天(9至11日)，水氣漸減，天氣略好轉，北海岸、東半部偶有局部短暫雨，西半部晴朗穩定；下周一下半天起菲律賓東方的低壓逐漸接近，台灣天氣變天，東半部降雨增多，北部轉有局部雨。下周二(12日)全台各地有雨。

至於今日天氣，吳德榮表示，僅迎風面北海岸、東半部及恆春半島偶有局部短暫雨。