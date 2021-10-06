頭城蜜月灣意外，5男女下水衝浪1男失蹤搜救中。(第一岸巡隊提供)

今天清晨有5位男女前往宜蘭頭城衝浪勝地蜜月灣衝浪，未料其中一名男子疑似遭潮流沖離岸邊後失蹤，同行友人遍尋不著立刻報警，宜蘭縣消防局獲報後立即出動第一大隊、特搜大隊、大里、特種分隊人車艇前往，海巡署岸巡隊也派員前往沿著岸際搜索，搜救範圍將持續擴大。