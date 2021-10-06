頭城蜜月灣5男女下水衝浪 1男失蹤警消搜救中 08:232021/10/06 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 頭城蜜月灣意外，5男女下水衝浪1男失蹤搜救中。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 頭城蜜月灣意外，5男女下水衝浪1男失蹤搜救中。(第一岸巡隊提供) 今天清晨有5位男女前往宜蘭頭城衝浪勝地蜜月灣衝浪，未料其中一名男子疑似遭潮流沖離岸邊後失蹤，同行友人遍尋不著立刻報警，宜蘭縣消防局獲報後立即出動第一大隊、特搜大隊、大里、特種分隊人車艇前往，海巡署岸巡隊也派員前往沿著岸際搜索，搜救範圍將持續擴大。 北宜重機神技過彎 下秒越過警車「抱歉借過」離譜影片曝 #蜜月灣 #衝浪 #頭城蜜月灣 #下水衝浪 #警消搜救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮老牌漫波飯店拆除突倒塌 整棟橫躺傷亡不明 警消急搜救 16:252021/10/01 社會 台中中清路鐵皮倉庫大火 濃煙直竄天際警消搶救中 10:542021/10/02 社會 花蓮崇德外海發現1男1女浮屍 漂流已久難辨識身分 16:522021/10/02 社會 中和6旬婦開車擦撞騎士 56歲男彈飛倒地慘死 14:062021/10/05 社會 萬里海水浴場泳客失聯 海空搜救晚間暫停 18:092021/10/03 社會 疑從高屏大橋墜落 40歲男獲救後意識模糊急救中 19:362021/10/03 社會 醉漢熱心幫找失蹤者 搜救隊大喊名字他秒回：我在這 17:482021/10/03 生活 醫生娘帶員工爬獅潭仙山步道 摔落100公尺深谷慘死 10:332021/10/04 社會 花蓮崇德外海2浮屍 漁民見1特點直呼：很離奇 23:092021/10/03 社會 16歲少年大安溪溺水 搜救半小時送醫惜不治 18:192021/10/03 社會 人倫悲劇！攜4歲子輕生 狠父獨活殺人罪聲押 11:492021/10/01 社會 桃園危樓拆除工程鷹架倒一半 警消拉起封鎖線 00:062021/10/04 社會 萬里海水浴場泳客失聯 上午尋獲遺體報請相驗 12:152021/10/04 社會 社會熱門新聞 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 軍人偷吃健身女教練大玩車震 互傳露骨性愛簡訊 - 社會 【獨家】軍紀出包！雲林憲兵隊爆發集體簽賭案 士官為還債拉同袍抵債 - 社會 逆子榔頭水果刀8凶器弒母 190處傷慘死一審18年今二審宣判 - 社會 公公哄孫女香甜入睡 媳婦入房見2人睡姿怒罵：不要臉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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