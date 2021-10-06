櫃檯買賣中心公布上櫃公司最近一年度庫藏股買回執行情形，據統計，最近一年(109年10月1日起至110年9月30日止)上櫃公司執行買回庫藏股者計有39件(32家公司)，已屆滿期限或執行完畢或終止執行之件數計有31件，前開期間買回庫藏股執行率達100%者計有17件。

為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊內容，櫃買中心已持續按季發布最近一年上櫃公司執行買回庫藏股情形。

根據櫃買中心統計，最近一年(109年10月1日起至110年9月30日止)上櫃公司執行買回庫藏股者計有39件(32家公司)，已屆滿期限或執行完畢或終止執行之件數計有31件。前開期間買回庫藏股執行率達100%者計有17件；買回庫藏股執行率低於50%者計有2件。

櫃買中心表示，投資人可至公開資訊觀測站「投資專區」→「庫藏股資訊專區」項下之「庫藏股統計彙總表」查詢相關資訊。