前白宮國安顧問麥馬斯特今天在國會聽證會上表示，共機擾台次數激增，恐與阿富汗撤軍導致美國區域恫嚇力喪失有關，美方應趕緊補救，最危險時間點就落在明年北京冬奧、中共20大後。

共機擾台數量10月以來頻創新高，根據國防部統計，10月1日至5日共有150架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中4日有56架，是國防部去年9月17日開始揭露共機動態以來，數量最多一次。

美國眾議院外委會今天召開第2場阿富汗撤軍檢討聽證會，共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）、民主黨籍眾議員道奇（Ted Deutch）在會中相繼關切近日共機擾台數激增，是否與阿富汗撤軍有關，以及美國應該如何因應。

川普時代擔任白宮國安顧問、退役陸軍中將麥馬斯特（Herbert Raymond McMaster）認同兩者有關連。他表示，阿富汗首都喀布爾淪陷隔天，中國官媒就向台灣民眾傳達「你們真的以為美國會挺你們嗎？」的訊息。

麥馬斯特說，恫嚇力是「能力乘上意志力」，現在之所以危險，是因為美國許多敵人都認為美國意志力降為零。因此美國須重建恫嚇力，讓中共相信他們無法靠脅迫或動武，達成對台灣的目的。

麥馬斯特指出，總統拜登（Joe Biden）政府目前採取的作為都算正面，包括強化四方安全對話（Quad）、與英澳簽訂AUKUS新安全協議、對台軍售等，要讓中國解放軍「吃不下」台灣。

但他提醒，美國須加緊腳步恢復在印太區域的恫嚇力，這是以台灣為中心。他認為最危險的時間點將落在明年，也就是北京冬奧、中共第20次全國代表大會後。