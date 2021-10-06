台灣的連鎖超市林立，競爭相當激烈，但美廉社仍然屹立不搖，讓人好奇它是怎麼生存下來的？就有小資女列出美廉社4項優點，包括常有即期品在特價、有像雜貨店的散蛋可以買、自備塑膠袋可以折錢、營業時間為早上7點到晚上11點，真的很方便，貼文一出引發熱議，但也有網友吐槽，很多商品價格比全聯貴，散蛋品質欠佳。

ㄧ名女網友在PTT上PO文表示，她發現美廉社的牛奶、豆漿等常有即期特價，也有像雜貨店的散蛋可以選購，不用ㄧ次買整盒，另外，自備塑膠袋可以折錢，能使用Line Pay付款，若有會員還可以集點，而且店員人都很好，重點是營業時間自早上7時至晚上11時，非常方便，讓她疑惑「我以前怎麼都略過啊？」。

貼文一出引起熱烈迴響，表示「我也愛去買即期品」、「我覺得最大的優點是結帳快速，買東西可以迅速」、「美廉社最讚就酒，種類多又便宜」。

但也有網友認為美廉社有需要加強的地方，「售價部分，很多還是比全聯貴一些」、「散蛋超雷！買了10顆有5顆打開是臭蛋」、「拓點還要再努力，不然會可惜掉」、「其實有的東西跟便利商店價錢差不多」。

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