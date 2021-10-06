被封為「最美小龍女」的55歲港星李若彤，是演藝圈著名美魔女代表，不論是臉蛋和身材至今都保養得宜，熱愛運動的她，還練出結實腹肌，身上幾乎都是肌肉，因此也常被指太瘦顯老態，最近她挑戰很夯的中槍舞，卻因為鬆弛手臂引起熱議。

李若彤多年來維持窈窕身材，更因健身有成，練出結實腹肌和精瘦四肢，零贅肉的的健美身形，令外界稱羨不已，但近來她似乎越來越瘦，不僅雙頰凹陷、略顯老態，手腳爆青筋的激瘦模樣，讓網友都相當震驚，認為她已瘦到脫相，要她別再瘦下去了。

而近日她在抖音更新影片，跳起超夯的中槍舞，穿著旗袍的她，狀態看起來非常好，身材也纖細，但她瘦到見骨的手臂，卻意外成為討論焦點，「這手臂完全出賣年紀了」、「姑姑太瘦了」、「還是胖一點好看」、「看著有點嚇人」，不過也有人認為「誰能不老？優雅的老去最美」、「姑姑還是看上去很年輕」。

李若彤被指手臂出賣年紀。(圖／翻攝自李若彤抖音)

李若彤因主演1995年版的《神鵰俠侶》走紅，仙氣形象更被封為「最美小龍女」，多年來一直有健身習慣，因此55歲仍和過去沒太大變化，她也常透過社群分享近況和健身秘訣，並鼓勵大家，「不管多少歲的你和多少歲的我，只要努力，沒有做不到的」。