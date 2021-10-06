國道3事故磚塊土石掉落 南下土城段一度回堵8km 08:442021/10/06 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 土城段回堵近10公里。（圖／翻攝自高速公路即時路況） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南下土城段，今(6日)上午7時許傳出事故，現場掉落磚塊土石，由於正處尖峰時段，導致中和至土城段回堵約8公里，目前現場正在排除事故中，提醒用路人提早改道。 桃園野動診所救治野放率37％ 高於全國平均 派出所長踹桌自掌嘴失控原因曝光 氣抓強盜2警摸魚煎牛排 #土城段 #磚塊 #回堵 #現場 #事故 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政黨提交通健檢 南市府研議改善 04:102021/10/04 地方新聞 連輸三個月 8月美元傳統保單扳回一城 15:022021/10/04 財經 六大壽險前9月獲利 再攀高峰 04:102021/10/04 金融．稅務 驚天36小時 中華男足三好手即刻救援 14:112021/10/05 體育 800萬保時捷保固過期漏油 男衝展場狂噴20次「X你娘」 08:002021/10/05 社會 疑操作不當 女駕駛國道上撞內側護欄 車輛回堵6公里 18:132021/10/04 社會 大陸搶煤 海岬型船運價有撐 04:102021/10/04 產業．科技 雙十疫情回穩 台東屏東訂房達8成 04:102021/10/06 焦點要聞 建商卯勁搶地，房價恐續漲 土地市場噴量 全年估逾2,800億元 04:102021/10/06 財經要聞 桃跨年演唱會青埔登場 不排除重演「無觀眾」 14:562021/10/04 生活 8月美元傳統保單扳回一城 04:102021/10/05 金融．稅務 社會熱門新聞 疑夫偷吃拒行房 遭硬上錄下7分鐘哭喊40次「不要」怒告 - 社會 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 軍人偷吃健身女教練大玩車震 互傳露骨性愛簡訊 - 社會 公公哄孫女香甜入睡 媳婦入房見2人睡姿怒罵：不要臉 - 社會 遭控撞趴女學生肇逃 客運司機火大曝關鍵影片：妳命很大 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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