紐西蘭政府3日宣布，為防範新冠病毒從境外傳入，所有外國旅客自11月1日起須出示完整接種新冠疫苗的證明才可入境，而紐西蘭認可的22款新冠疫苗，包括台灣的高端疫苗。對此，國民黨前立委林郁方翻出紐西蘭疫苗認可文件，指出幾乎所有疫苗紐西蘭都承認，含哈薩克、伊朗、古巴等僅單一國家核可的疫苗；該國已放棄清零如今亟欲發展觀光救經濟，只要有打疫苗都歡迎，高端在列一點也不值得驕傲。

林郁方5日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，紐西蘭現在已放棄所謂的清零，他們現在開始要與病毒共存，所以要開始開放，畢竟紐西蘭很大程度必須依靠觀光業，他們總不能天天賣奇異果，為了觀光業就要盡可能讓大家進來，所以對疫苗也採取從寬認證。

林郁方指出，他特別去調了紐西蘭疫苗認可資料，其中認可的這22款疫苗，只要有一個國家承認、在14天以前打即可；至於這22款疫苗，大陸佔了6款，還包還哈薩克、印度、古巴、俄國、伊朗的疫苗，還有像日本的武田疫苗僅日本一國批准也在其中，可見紐西蘭如今「幾乎是把大門全部打開」。

針對紐西蘭的疫苗開放標準，林郁方直言，拿紐西蘭接受高端疫苗來認為「很偉大」、「全世界都接受我們了」，想想哈薩克、古巴等單一國家認證的疫苗也被認證，他不是要損自己人，但從此就該知道這一點也不值得驕傲。