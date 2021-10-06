台北市一名女子小真（化名）去年5月20日結婚，8月就被丈夫阿強（化名）強拉去辦理離婚，事後一名女子小如（化名）向小真透露，自己與阿強在交友軟體認識，阿強在新婚的第12天，就到外面與她約砲，小真氣炸剛新婚就遭背叛，氣得一狀告上法院，並求償150萬元，台北地院審理後判決阿強應賠償20萬元。

據了解，小真8月25日被阿強逼迫離婚，沒想到今年3月小如突然聯絡她，告知自己與阿強的不軌事實，小如還在IG發文透露，阿強還在新婚後的第12天與她約炮，2人當天「一晚兩發」，小真知道事實後傷心欲絕，氣得罹患憂鬱症、焦慮症等，因而提告請求連帶賠償150萬元。

小真控訴，阿強婚後12天就上交友軟體「toki」約砲一名女網友小如，小如還在IG發文：「這真是一個荒謬的故事，為此我還特地去翻了紀錄，確認我們第一次發生關係是6/1號…在第一次見面（吃早餐）之後，他常常約我出去，找我吃飯、喝酒、唱歌」，更在留言處補充「最好笑的是我們是包一整晚兩發結束之後他說他去處理一下事情，回來要繼續結果我就退房走了，他回來找不到我然後跟我生氣一個禮拜」。

小如出庭時辯稱，她在網路認識阿強時，對方從頭到尾都說是單身，自己也是受害者，請求免賠，阿強則始終未出庭答辯。

台北地院審理時認為，阿強與小如各自在28歲、23歲時認識，都是適婚年齡，應盡查證對方婚姻狀態的義務，但阿強多次說謊，讓小如誤以為他單身，因此僅判阿強應賠償小真精神慰撫金20萬元，上訴。