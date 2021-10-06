8年前黃姓男子向莊姓女友借款905萬元仍有893萬多元未還，但隔年他謊稱遭警方約談，請莊女擔任保證人騙她簽名按捺指印，再用電腦設備繕打標題為「還款證明」的內容，向法院提出還款證明作為支付證明的佐證，台灣高等法院依偽造文書判刑4月，可易科罰金。

高院考量黃男為一己私利，將偽造之還款證明影本提出於新北地院，作為支付命令聲明異議之佐證，不僅損及告訴人之權益，更影響法院案件處理正確性，且被告始終否認犯行，未見悔意將他判刑4月。可上訴。