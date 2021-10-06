環球晶(6488)收購世創Siltronic一案已取得美國反壟斷主管機關（依據美國1976年《Hart-Scott-Rodino反壟斷改進法》之審查）無條件通過。該收購案已取得德國、奧地利、韓國、臺灣、新加坡、美國反壟斷主管機關以及美國外國投資委員會審查通過。該收購案目前仍需取得其他相關主管機關核准，預計將於2021年下半年完成。

環球晶昨天股價觸底反彈，低點為708元，今早開盤前的試撮價掛漲停823元。

環球晶去年12月公告，以旗下子公司GlobalWafers GmbH，公開收購世創Siltronic所有流通在外股份，並在法定公開收購延長期限如期取得世創70.27%股權，完成收購目標。

該收購案涉及全球半導體矽晶圓市占變化，環球晶目前已經是全球第三大半導體矽晶圓廠，世創Siltronic排名第四，兩者結合後規模將超越現階段排名第二的日本大廠勝高（SUMCO），成為世界第二大矽晶圓廠。該收購案須向9個國家申請反托拉斯審查核淮，目前已完成6國，剩下的3國包括中國大陸，市場也認為是較具難度。

環球晶表示，公司持續與各國主管機關合作進行審查程序，並且會適時對外公告相關進展。