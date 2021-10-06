大陸美女主播吳潔是重慶電視台知名主持人，過去主持節目《重視情報站》，後來改名為《渝樂派》，時間長達20多年。昨(5日)「CQTV渝樂派」官方微博透露，吳潔於本月4日下午因疾病醫治無效過世，享年44歲，但未透露罹患何種疾病，讓粉絲聽聞都十分震驚。

吳潔外型清新，7年前與喜劇演員王迅一起主演電視劇《麻辣冤家》，身高160公分的她是人氣主持人，據知她幼年時本來志向是成為外交官，希望替國家發聲，但長大後因緣際會成為主持人，曾寫下座右銘：「我的工作就是讓螢屏架起彩橋，溝通重慶電視台無限廣博的精彩。作為主持人，我願作一片綠葉，村托起紅花的嬌豔，作為電視人，我願是你鄰家的女孩兒，每天把快樂帶進你的生活，你的支持是我成長的基石。」

CQTV渝樂派發文透露吳潔過世。（圖／翻攝自CQTV渝樂派微博）

昨「CQTV渝樂派」微博閃電宣布，懷著沉痛的心情必須跟網友告知吳潔已在4日下午去世，回憶過去和吳潔合作，該官方微博形容吳潔敬業、誠懇、認真對待每份主持和播報工作，並透露吳潔已經和病魔纏鬥了兩年多，直到病情惡化的最後一刻，依舊敬業扛起配音工作。

「CQTV渝樂派」微博說，吳潔個性討人喜歡，是前輩心中穩健又可愛的妹妹，對後輩來說則是貼心的姐姐，「我們失去了一位無比優秀的主持人，也失去了一位奮戰在廣播電視事業上志同道合的摯友。願天堂沒有病痛」，而吳潔的微博停留在2019年，許多網友知道噩耗後紛紛留言：「一路走好，我的童年記憶有你」、「這麼開朗的一個主持人，無消無息就走了，太突然了」、「高中時每天看的娛樂新聞，走好」、「姐姐一路走好，讀書的時候回到家就是看重視情報站」。