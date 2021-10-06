【愛傳媒朱宗慶專欄】開玩笑地與大家分享，最近遇到一些許久不見的朋友，都不約而同地跟我說：「朱老師看起來愈來愈年輕！」當然，自己照照鏡子，我心裡有數，面貌的部分肯定是沒有，年紀也穩定的成長；那麼，若說我年輕，應該是指「心境」與「態度」上的年輕。

這一年多來，疫情起起伏伏總讓人焦慮。最近，疫情趨穩、劇場開放從間隔座到全席次售票，然而，觀眾回流仍須時間，更讓大家備感壓力。

但，另一方面，每每看到年輕後輩沈浸於練習、熱愛打擊樂的神情，與團隊合作無間的表現，不管是擊樂新秀音樂會、兒童音樂會的演出，那種優秀的表達、出色的演出，再加上一團團員作為後盾、行政團隊堅強的支持，一切讓人感到無比興奮。

說回來一團團員，這週緊接登場的《此時。此刻》音樂會，將由一團四位資深團員思珊、阿棋、珮菁、堃儼將領銜全團演出。

這四位團員在樂團三十多年，每一個人的演出經驗都是以「千」場來計算，之所以能夠在舞台上這麼長的時間，絕對並非偶然，背後更是需要熱情、不斷的努力再努力。

更令人感動的是，這些團員不藏私的精神，持續透過自身的經驗，協助、陪伴年輕團員，讓後輩有機會展現！這樣的團隊精神，總讓我感覺特別亢奮、充滿動能與活力。或許，看起來「年輕」，原因就是來自於此吧！

演出一檔接一檔，緊接10月7日，由一團四位資深團員思珊、阿棋、珮菁、堃儼將領銜全團演出《此時。此刻》，我想，這就是一個驗證團隊魅力的重要時刻，歡迎大家一同來感受！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

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