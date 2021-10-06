【愛傳媒陳朝平專欄】高鐵宜蘭選址，越鬧越兇，游錫堃御駕親征，質問王國材的專業何在？這事，讓我聯想起高鐵桃園站選址的一段往事。

1992年，我的公司承攬了交通部高速鐵路工程籌備處舉辦「高鐵環境影響評估說明會」的標案。那時，高鐵還在可行性研究階段，站址的設置，附帶有新市鎮開發的功能和任務。初步擬定在台北、桃園、新竹、台中、台南和高雄6個地方，選址設站。

高鐵選址消息傳出，各縣市政府和議會，動作頻仍，紛紛向籌備處推薦站址，熱鬧非凡。其中，情況最混亂的，當屬桃園地區。傳言，交通部已選定觀音鄉，也有傳言八德鄉的，還有傳說青埔雀屏中選的，也有主張應與擬議中的中正機場（那時尚未更名為桃園機場）二期航站共構者。媒體報導，因高鐵選址一事，桃園地區，民代爭逐，黑影幢幢，鄉鎮農地價格飛漲。

當時，全台灣了解高速鐵路議題的專家，屈指可數。套句老共的名言，興建高鐵，實屬摸著石頭過河。中央、地方、媒體、建商，吵得兇悍，多半也就是信口開河，炒作為先，利益至上。

籌備處長毛治國決定南下六個城市，舉辦環境影響評估說明會。當時連一般環境影響事務都沒太多人留意，誰會了解高鐵環境影響的問題？名為環境影響評估說明會，真實目的則在藉機探詢地方民意，兼有引蛇出洞的味道。

果不出其然，說明會上，壓根兒沒人關心高鐵行經之處可能帶來噪音、土壤汙染、水文變化、震動等環境影響，所有的與會者都伸直了脖子，拼命探聽站址的確實位置。

桃園那場說明會，畢生難忘。不!難忘的，應該是說明會前一晚縣長劉邦友的鴻門宴。籌備處去函桃園縣政府，說明舉辦環境影響說明會，縣長機要來電表示，高鐵選址，事關地方繁榮，縣長全力支持並邀請籌備處毛處長與各位幹部共進晚餐，俾便與桃園地方重量級人士，當面溝通。

那天傍晚，劉邦友在縣長官邸的宴會廳，席開三桌，每桌桌上都擺上了XO級的白蘭地。我和毛治國抵達官邸時，只聽見裏頭傳來一陣陣省罵：「XXX的！哪一個叫毛治國？」「X！林北的土地買在XX，啊高鐵站又給林北變了地方！」「xxx」。

毛治國好不尷尬地走進餐廳，劉邦友笑瞇瞇地起身迎接，國台語交錯地打圓場，請毛治國入座，反覆說明站址未定，毛有誠意來桃園和大家溝通意見云云，並率先乾杯，要大家邊喝邊聊，知無不言，言無不盡。毛治國和籌備處的幹部，只得紛紛舉杯，與劉邦友邀來的三桌地方民代，乾杯搏感情。

那晚，酒酣耳熱，眾人扶醉而歸，至於桃園站址，花落何處，並無定論。幾天後，桃園縣政府送來一紙請款單，赫然發現，那晚痛快下肚的菜餚和XO，所費不貲，全歸高鐵籌備處買單。再過了幾個月，毛治國離開高鐵籌備處。高鐵改BOT，又因膠輪、鋼輪、法國、日本，折騰了好些年。

1996年11月21日，桃園縣長官邸爆發震驚全台的血案，劉邦友慘遭殺戮，血案迄今未破。

市井傳說，劉邦友血案與高鐵選址有關。事隔近30年，每回搭籌高鐵行經桃園，常不期然地想起那晚的鴻門宴，悚然驚懼。

作者為資深媒體人

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