【愛傳媒簡秀枝專欄】「蹽溪過嶺」對於一個土生土長的台灣人來說，是叮嚀，也是初心，更是終其一生的使命感。立法委員黃國書劍及履及，書寫、展覽，更作為他大半生的座右銘。

10月2日黃國書委員在國父紀念館舉行他人生的第二次書法展，取名正是「蹽溪過嶺-2021黃國書書法創作展」，展出115幅作品，包括篆、隸、行、楷、草五大體，形式含蓋單幅、中堂、對聯、斗方、扇形、圓形、六屏與組合等，琳琅滿目，加上入口花團錦簇，開幕時冠蓋雲集，為沈寂多時的書藝界，打出一記響雷。

蹽溪過嶺是出自金曲獎「最佳作詞人獎」得主謝銘佑創作的《路》，歌詞中提到「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺。」總統蔡英文也曾在2020年國慶演說時，以這一段歌詞，勉勵國人。

黃國書委員對於這段歌詞，也心有戚戚焉，他領悟到這條書藝創作的路子，有路，就慢慢走，無路，也要拼命向前走，啥咪攏不驚。值此新冠病毒疫情困擾全世界，他利用蟄伏在家的機會，重提「蹽溪過嶺」的精神與信念，期勉大家，抓定心向，共度難關。除了再圓書法創作樂趣，也撫慰人們抑鬱心靈。

黃國書說，當他懷想起早年山居歲月農忙生活，暑假無暇遊玩，每天清晨都要到山裡頭幫忙父母挑麻竹筍，踩崎嶇山路，每遇大雨溪水暴漲，又得涉水探路，同時苦惱蟲蚊野蛇，辛苦程度，不足為外人道也。

台灣先人更是在這塊土地上，墾山闢地，篳路藍縷，晴耕雨讀，展現 「蹽溪過嶺」，無視苦難挑戰的精神，這些都是烙印在黃國書心底的成長記憶，彌足珍貴。

黃國書強調，藝術創作每個階段，都在覓尋時代風格與當代性，有如台灣文化發展， 「蹽溪過嶺」、匍匐前進。

文化部長李永得也十分肯定黃國書的多方才華與多元角色的身份，特別以「十三年磨一劍」來形容黃國書身兼立委、君子及才子，直稱他是「亦俠亦儒一君子」。

李永得同時以「臺灣藝術界的二刀流、大谷翔平」來形容藝術家及立法委員的黃國書，以政治人物的身分，不只將藝術作為興趣、消遣，更展現專業，呈現形式多元的作品，登上國家藝術殿堂展出；身為立法委員的黃國書，則是藝文界最好的支持者，無論法案、預算，黃委員總是不遺餘力的為大家反映、協調、爭取，始終致力於為藝文界搭建更好的環境。

「黃國書身為臺灣藝術界的大他谷翔平，他在藝術界及政治界都為我們帶來最專業的展現」李永得說。

國美館長梁永斐則以「書法緣，兄弟情」，惺惺相惜的角度看黃國書，梁永斐直說黃國書是「被立委工作耽誤的書法家」。

史博館長廖新田則稱頌黃國書的斜槓人生。他說黃國書「治」書如烹小鮮，享受玩票、玩興與玩味的「三玩」人生，而且一旦認真起來，完全不輸眾書家，嚇壞大家。

黃國書是南投鹿谷人，在書藝創作上，可說家學淵源。他的祖父曾跟隨台灣知名漢學詩人張達修學習古文詩賦、楹聯書法，時而參與中部舊詩社文人活動。

念小學後在祖父指導下，開始臨寫柳公權玄秘塔碑。從事教職的父親硬筆書法端秀，父親同時趙水椿書法好，父執輩書風，深深影響了他對藝文的喜好，後來又看到李轂摩、簡銘山都受啓發。

大學時代創辦書法社，在杜忠誥啓蒙下，研讀歷代碑帖，程代勒、蕭世瓊、林榮森等名家，相濡以墨，汲其所長，逐漸形塑累積了他的書藝風華。

這次展出115件作品，都是2020至2021年疫情期間的創作，他取材多元，跨傳統中國古典詩詞及臺灣本土文學。特別是今年5月疫情升溫，黃國書蟄居在家，發憤圖強的成果。展覽區分為「縱橫古今」、「剛柔並濟」、「尺幅千里」與「行雲流水」四大主題，令人印象深刻。

值得一提的是，參加開幕的花海與人脈，也令人驚豔，各部會所長、館博文化界，企業家，冠蓋雲集。

作者為典藏雜誌社社長

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