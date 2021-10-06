台灣民意基金會今公布「台灣人對三個主要政黨的感覺」最新民調顯示， 51.6％公民對執政的民進黨不是無感就是反感，對民進黨的感情溫度是53.19度，49度以下者，比去年增加4.5個百分點，一個百分點以約19.42萬人計，意味對民進黨反感者新增90萬人。

此外，中性選民 50.44 度，接近無感的狀態，20到24歲年輕人對民進黨的平均感情溫度只有50.78度，25到29歲只有50.17度，皆瀕臨50度的無感狀態。

民調顯示，44.4％對民進黨的感情溫度51度以上，24.8％沒有感覺，26.8％ 感覺是49度以下；有4成4對民進黨有好感，2成7反感，2成5既無好感，也無反感，也就是無感。台灣民基金會董事長游盈隆表示，意味著人民雖接納，但覺得民進黨仍有極大的反省、進步與改善空間。

此外，外省族群對民進黨33.99度，接近冰點（32度），相當寒冷及反感；而台南人對民進黨的平均感情溫度最熱62.86度，最冷的是基宜花東金馬49.9度，完全符合台灣地緣政治氣候特徵。

與去年9月相比，民進黨感情溫度51度以上者減少5.2個百分點，一個百分點以約19.42萬人計，意味對民進黨有好感的人至少減少100萬人；對民進黨無感的人，增加 0.9 個百分點；換言之，台灣人對民進黨既無好感也無反感的人，依然維持約四分之一。

他說，從平均感情溫度的角度看，二十歲以上的台灣人對民進黨的平均感情溫度降低3.19度，降幅不算太大，但仍屬看得見的轉變。

這項測量的標準問法為「如果用 0 度到 100 度來表示對政黨的好感與反感，0度表示最冷，最強烈的反感；而100度表示最熱，最強烈的好感；50度表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。」