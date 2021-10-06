宜蘭縣頭城鎮大溪蜜月灣今天（6日）早上傳出一名男子衝浪失聯，據了解，這群衝浪客一行共5人，早上6時30分另外4人均已上岸，但一名林姓男子卻不見蹤影，宜蘭縣消防局等單位獲報後，已派員前往搜救中。

失聯的衝浪客是24歲的林姓男子，一行人是相約清晨6時下水衝浪，6時30分除林姓男子外，4人均順利上岸，眾人因未見林男蹤影而報案。

消防局7時2分獲報後，出動第一大隊、特搜大隊、大里、特種分隊分隊人車艇前往救援，並通知海巡署等單位協助。