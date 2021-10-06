宜蘭大溪蜜月灣衝浪 1人失聯 09:152021/10/06 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名衝浪客今天下水後未上岸，宜蘭縣消防局獲報後派員前往搜救。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣頭城鎮大溪蜜月灣今天（6日）早上傳出一名男子衝浪失聯，據了解，這群衝浪客一行共5人，早上6時30分另外4人均已上岸，但一名林姓男子卻不見蹤影，宜蘭縣消防局等單位獲報後，已派員前往搜救中。 失聯的衝浪客是24歲的林姓男子，一行人是相約清晨6時下水衝浪，6時30分除林姓男子外，4人均順利上岸，眾人因未見林男蹤影而報案。 消防局7時2分獲報後，出動第一大隊、特搜大隊、大里、特種分隊分隊人車艇前往救援，並通知海巡署等單位協助。 就任黨魁 朱立倫號召黨員回娘家 吳釗燮變身台版戰狼 #衝浪 #林姓男子 #失聯 #衝浪客 #蜜月灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 悍將神全炸裂 江少慶鎖獅第3勝 04:102021/10/06 運動天地 新竹光臨藝術節 開箱風起夢境 04:102021/10/06 焦點要聞 郵局紙本五倍券 逾81萬人預約 04:102021/10/06 焦點要聞 需求強勁 聯茂後市不淡 04:102021/10/06 產業．科技 陸企花樣年 還不了2億美元 04:102021/10/06 財經要聞 電動車夯 貿聯同致權證燒 04:102021/10/06 證券．權證 八檔內資買 力抗外資賣壓 04:102021/10/06 證券．權證 聯發科工程師寒舍艾美酒店游泳猝死 家屬怒控判決出爐 12:322021/10/05 社會 雙十疫情回穩 台東屏東訂房達8成 04:102021/10/06 焦點要聞 桃園羅浮溫泉試營運 歡迎預約 04:102021/10/06 地方新聞 北市議員爆水利處訓練 造假找臨演 04:102021/10/06 地方新聞 社會熱門新聞 疑夫偷吃拒行房 遭硬上錄下7分鐘哭喊40次「不要」怒告 - 社會 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 軍人偷吃健身女教練大玩車震 互傳露骨性愛簡訊 - 社會 公公哄孫女香甜入睡 媳婦入房見2人睡姿怒罵：不要臉 - 社會 遭控撞趴女學生肇逃 客運司機火大曝關鍵影片：妳命很大 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。