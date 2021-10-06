「口譯哥」趙怡翔宣布正式投入台北市大安文山區議員選舉，加入初選選戰，記者會上民進黨立委林楚茵、王定宇，以及台北市議員阮昭雄皆現身力挺，其中阮昭雄更表示不再尋求競選連任，未來將轉戰立委選舉，要把市議員交棒給年輕一代。趙怡翔這記漂亮的起手式，讓參選消息一出之後，攻占各大新聞版面，網路討論也急遽飆增。

「4/17擬返台選議員、10/3宣布角逐」 紛創趙怡翔年度兩大聲量巔峰

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/01/01~2021/10/04）的統計調查，趙怡翔今年的網路聲量出現兩大高峰，第一名落在4月17日共有2411筆，當時人還在駐美代表處任職的趙怡翔傳出有意返台選市議員，激起相當大的討論度；第二高峰是10月3日，當天趙怡翔對外正式宣布挑戰市議員席次，討論度達2166筆。

值得關注的是，趙怡翔在記者會上，身旁站台的黨內同志為湧言會派系成員，似乎透露著趙怡翔在民進黨派系中已經「選邊站」。一向被認為是「親英」色彩濃厚的的趙怡翔，2016年1月16日在蔡英文總統當選國際記者會上擔任口譯，以沉穩音調、流利外語能力嶄露頭角，讓他知名度大增，還被封為「口譯哥」；接著同年520總統就職典禮，趙怡翔扛起就職大會主持人重擔；2019年，沒有參加過外交特考的趙怡翔，以31歲的年紀被破格外派赴美擔任駐美代表處政治組組長，引發相當大的爭議，甚至被批評為破壞「常任文官體制」，不過，蔡英文總統和民進黨依舊全力相挺。

從黨內職務、機要到外派赴美，趙怡翔一路上都少不了蔡總統的「一臂之力」，如今傳出這位「小英男孩」自行決定返台投入選舉，尚未獲得蔡英文總統諒解，現在選擇靠攏湧言會，恐怕會引起一波黨內動盪、議論。

駐美外交官轉戰前線選地方議員！口譯哥網路正聲量＞負聲量

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/04/08~2021/10/04）進一步分析，即使派系問題紛擾不休，但是趙怡翔10月3日宣布角逐台北市議員一事，除了不少中立討論聲量之外，正面聲量大於負面聲量。

民進黨議員初選最強新人？！口譯哥「網路熱度」完勝黨內新秀對手陳聖文、陳唐博

根據了解，除了趙怡翔之外，民進黨內其他幾位新人包括陳聖文、陳唐博也都有意加入台北市大安文山區市議員黨內初選，但以近半年來的狀況來說，無論是曝光度或是網路討論，兩人目前都遠遠不及趙怡翔，「口譯哥」的網路聲量，可以說是直接碾壓陳聖文、陳唐博。

當年蔡總統力挺破格任用赴美 口譯哥「請辭、參選、派系、湧言會」熱搜字

在網路熱門關鍵字的部分，選舉議題成了趙怡翔的近期熱搜詞，包括代表處組長、請辭、返台、參選、接棒、派系、湧言會都在其中。擁有高知名度的趙怡翔，參選之路的華麗起手式讓他成功取得關注和話題，未來要力拚初選過關，再戰到2022最後一刻，但要如何把高聲量化為高支持度，恐怕是趙怡翔未來的一大考驗。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月01日至2021年10月04日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『趙怡翔、陳聖文陳、陳唐博』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。