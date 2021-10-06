圓點奈米（6797）自己結9月合併營收1.5億元，月成長7％；累計第三季營收逾4億元，季增16％，營收表現穩定回升；累計1-9月營收15.2億元，較去年同期成長70％。圓點表示，桃園與林口四大廠區已全面取得醫療器材品質管理系統QMS（原GMP）登錄認可函公文，將有助於未來出貨量提升。

據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國完全接種疫苗人口雖已達到56％，但境內因新冠肺炎及突破性感染而造成的死亡人數仍在本月突破70萬，成為美國史上病逝人數最多的疫情，防疫而生的檢測需求仍然強勁。

儘管新冠肺炎抗病毒藥物問世，但各國專家的看法均認為新冠病毒不會消失，藥物不但無法阻止病毒進入人體，更無法完全避免死亡。此外，各國政府傾向與病毒共存，避免再度封城的生活常態下，核酸檢測仍是全球作為新冠病毒診斷的黃金診斷標準，也反應在許多國際核酸檢測大廠的營收上，常態化核酸檢測市場規模持續成長。

圓點表示，目前四大廠區皆已取得QMS認證標準，QMS（原GMP）的規範是由各國政府機關所建立，具有強制性及法律效力，也因為QMS的嚴格控管，才能完整把關上市的醫療器材品質，以符合醫療器材最新的國際標準，預期出貨量將能顯著提升，迎接全球秋冬防疫監控以及國內檢測需求，貢獻業績表現。