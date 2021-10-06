台股加權指數6日開高在16488.21點，開高走高，站回16500點關卡，續攻5日線。領漲股包括塑化、紡織、特用化學及營收創高股，但權王台積電（2330）走勢疲弱，股價翻黑，壓抑指數表現，台股反彈力道仍顯不足。

市場逢低買進科技類股，加上美9月非製造業指數優於預期，美股四大指數全數上漲，漲幅介於0.92％至1.48％，台積電ADR上漲0.22％，台指期夜盤上漲60點，漲幅0.37％，預期有利台股多方攻勢，惟留意前根黑K高點賣壓沉重，恐抑制上漲空間。

國票投顧指出，台股拉出200點的長下影線，並以當日最高點作收，短線落底訊號正式浮現。考量昨天是大盤自9月28日啟動修正以來，首次出現價漲量增的現象，加上KD指標的開口亦收斂至死亡交叉以來最小值，均是本波回檔以來最佳，以此來看，指數短線應有續漲機會，惟須留意前一根黑K上緣16600點附近壓力不小，恐將抑制發展空間，且技術指標並未翻揚，當前僅是短線落底，反彈趨勢尚未確立。

綜合研判，指數應有續漲機會，惟表現空間恐受限。短線區間觀察16200～16800點，短線操作建議聚焦9月營收有望創高股。

國票投顧指出，目前台股的短中期均線皆已下彎且形成蓋頭反壓，使得萬七關卡上方的壓力加重，另近日大盤量能雖有放大，但幅度並未明顯增加，預期在此情況顯著改善之前，盤勢恐仍將維持震盪偏弱的格局。

就短線而言，指數能否盡速站回萬七關卡之上攸關市場信心，另，中國限電、美國債務等問題可否有效解決，亦將影響外圍市場表現，應持續關注相關事件的進展。