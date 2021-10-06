振宇五金公司（2947）6日以每股80元新上櫃掛牌，櫃買中心當日舉辦上櫃掛牌典禮及「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請振宇五金高層，暨輔導其上櫃之證券承銷商-元大證券、簽證會計師與會共襄盛舉。

根據櫃買中心資料顯示，振宇五金公司主要從事專業五金商品之零售及批發業務，109年合併營業收入為15億8283萬元，稅後盈餘為1億71萬元，每股盈餘為6.09元。110年上半年度合併營業收入為8億3656萬元，稅後盈餘為5995萬元，每股盈餘為3.47元。