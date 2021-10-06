振宇五金今每股80元上櫃掛牌 09:372021/10/06 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 振宇五金公司（2947）6日以每股80元新上櫃掛牌，櫃買中心當日舉辦上櫃掛牌典禮及「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請振宇五金高層，暨輔導其上櫃之證券承銷商-元大證券、簽證會計師與會共襄盛舉。 根據櫃買中心資料顯示，振宇五金公司主要從事專業五金商品之零售及批發業務，109年合併營業收入為15億8283萬元，稅後盈餘為1億71萬元，每股盈餘為6.09元。110年上半年度合併營業收入為8億3656萬元，稅後盈餘為5995萬元，每股盈餘為3.47元。 振宇五金6日將掛牌上櫃 今年拚百家 君帆今每股68元登錄興櫃 最高93.7元 #振宇五金 #上櫃掛牌 #櫃買中心 #上櫃 #合併營業收入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高運價助攻 慧洋9月每股賺1.8元 04:102021/10/06 財經要聞 《興櫃股》振宇五金6日上櫃 每股80元 17:082021/10/04 財經 《興櫃股》三商家購今上市前競拍 底價57.98元 07:472021/10/06 財經 上櫃公司近一年39件庫藏股、17件執行率百分百 18:462021/10/05 財經 《櫃買市場》中天今起得為信用交易 08:032021/10/04 財經 《櫃買市場》創業家今起得為信用交易 08:212021/10/05 財經 《金融股》京城銀前3季獲利續登高 Q4審慎因應市場變化 07:472021/10/05 財經 今日股市備忘錄 04:102021/10/06 證券．權證 進典、宏碁智醫 申請戰略新板 04:102021/10/04 證券．權證 君帆登興櫃 EPS拚5元 04:102021/10/05 證券．權證 《櫃買市場》上櫃近年庫藏股 17家公司100％執行 08:212021/10/06 財經 財經熱門新聞 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 大陸缺電關鍵原料沒了 韓晶片業將爆1件慘劇 - 財經 台股黑翻紅 三大訊號亮了 - 財經要聞 - 工商時報 張錫：台股修正近尾聲 最快年底看到20000點 - 財經要聞 - 工商時報 估吸引百億投資 高鐵新竹站旁地上權招商 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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