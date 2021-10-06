全聯2018年20周年在國慶日首創的「家家購物節」，今年第4度登場，將首次由電商平台「PXGo!全聯線上購」推出「加加購物節」專屬優惠活動，10月4日起至7日先暖身慶，單筆滿600元享5%回饋，10月8日至11日限時4天祭出滿千送千點、指定爆殺品滿千再送百元折價券之雙重回饋，小時達單筆消費滿千可現折百元。

消費者於加加購物節活動期間內，在小時達消費滿1100元，可現折100元，還可享10%福利點回饋，等於整單享82折。（全聯提供）

這次「加加購物節」有多重回饋，包括全站消費單日滿1000元送1000福利點，最高享10%回饋；指定爆殺品單筆消費滿1000元送100元（50元折價券2張）；OFF COFFEE全品項和阪急麵包消費滿1010元送1010福利點；換算下來美式最低1杯13元，拿鐵/阪急麵包最低21.6元，而且無領取期限，可趁超殺價格寄杯；小時達則加碼館內全品項單筆消費滿1000元可現折100元，相當於打9折。活動期間，在小時達消費滿1100元，除了可現折100元，還可享有10%福利點回饋，等於整單打82折。

「PXGo!全聯線上購」加加購物節期間，OFF COFFEE全品項和阪急麵包消費滿1010元贈1010福利點。（全聯提供）

「PXGo!全聯線上購」表示，今年將活動延長4天，讓消費者有更多時間搶購，還搭配美麗生活節推出多款美妝神級保養品，如SK-II青春露、雅詩蘭黛的小棕瓶（特潤超導全方位修護露）、蘭蔻小黑瓶（超未來肌因賦活露）等，挑戰市場最低價；更有知名品牌的家電、柳宗里鍋具、名品按摩椅等；此外，也有近200項民生用品最低下殺5折起，涵蓋食品、用品、美妝保養品、小家電等，搭配消費滿千再享10%福利點回饋。此外，10月8日、9日的兩場直播活動更將再加碼祭出驚喜優惠好禮。