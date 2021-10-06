台灣本土疫情逐漸趨緩，雖然二級警戒維持至10月18日，但許多防疫政策逐漸鬆綁，像是餐飲內用可免隔板，山林、海邊活動可有條件不戴口罩，下一波更將研議鬆綁運動時戴口罩的規定，對此，資深藝人曹西平持反對意見，認為不論疫情有無趨緩，口罩都應該要戴好。

對於疫政策逐漸鬆綁，許多地方都能有條件不戴口罩，曹西平表示不論疫情是否緩和，仍非常反對不戴口罩，因為疫情隨時都有可能捲土重來，千萬不能掉以輕心，接著表示戴口罩差不多將近兩年時間，已經成為日常的習慣性動作，並呼籲所有人：「搭捷運搭公車超市，或是傳統市場，人多的地方都應該強制戴口罩」。

曹西平表示每天外出要接觸許多人，誰身上帶有病毒都不知道，不必要的聚會就盡量不要，還不如早點回家享受天倫之樂，接著點名年底兩大節日聖誕節和跨年，強調不管要去哪裡玩，都要戴好口罩，但仍建議盡量不要群聚，畢竟遭到病毒侵襲，無疑對下一代造成嚴重傷害，強調不要小看這個病毒，疫情一直以來都沒有遠離，呼籲大家正視不要當成玩笑看待。

對此，網友也紛紛回應：「保護自己與旁人，一定要戴口罩，口罩已經是日常生活必備品了」、「世界的疫情並沒有平息，真的沒有本錢不戴口罩」、「暫時的平靜得來不易，大家都要養成戴口罩的好習慣」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。