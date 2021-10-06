日光溫泉飯店將館內五間客房改裝為親子主題溫泉套房，讓喜愛泡湯紓壓的爸媽們可以帶著孩子來泡湯，也不擔心孩子在房內會無聊。（馮惠宜攝）

日光溫泉飯店將館內五間客房改裝為親子主題溫泉套房，把湯屋變身小型遊樂場，讓親子遊客泡湯更增添樂趣。（馮惠宜攝）

蛤，湯屋裏有小琴房，還有樂活小型籃球場！台中一家溫泉飯店在疫情警戒二級下，迎接秋冬溫泉旺季到來首創親子主題溫泉套房，讓喜愛泡湯紓壓的爸媽們可以帶著孩子來泡湯，也不擔心孩子在房內會無聊！

雖然國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心日前更公開「戶外脫口罩」指引，但對於國人秋冬喜愛的泡湯仍未鬆口戶外泡湯脫口罩；台中大坑地區的日光溫泉飯店距離台中市中心僅20分鐘車程，每房均有私人湯屋的設計受到許多消費者喜愛，在疫情期間更是泡湯愛好者的首選，值秋冬泡湯旺季來臨，飯店做好準備，已將館內五間客房改裝為親子主題溫泉套房，讓喜愛泡湯紓壓的爸媽們可以帶著孩子來泡湯，也不擔心孩子在房內會無聊！

五間客房包含有色彩繽紛，適合小小孩的都會叢林房；有充滿藝文氣息的音樂饗宴客房，房內還有一間小琴房讓小朋友能安靜的在房內玩耍。

住在男生宿舍的媽媽更不能錯過適合男寶的樂活運動房型，房內不但有可愛的足球燈，更搭建了小籃球場讓孩子們在房內也能盡情放電！

家有公主，充滿少女心的媽媽更不要錯過與孩子一起拍網美照的夢幻仙境房型，充滿粉嫩可愛元素，一開門粉紅泡泡馬上佔據全家的人的心；大海的神秘總是令人充滿好奇，繽紛的海洋世界房型用著相當舒服的色調，入住客房時，也能被大海環抱著，房裏設置鯊魚懶骨頭沙發區，讓大人小孩泡完溫泉後有個發呆的小角落。主題式客房的設計讓全家人宅在房內一樣充滿樂趣，各自獲得滿足，創造不同以往的旅遊回憶。