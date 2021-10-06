立法院今天審查2400億的海空戰力特別條例草案，國防部長邱國正早上受訪表示，雄風飛彈對戰力有幫助、又能馬上生產，因此會挹注大量經費（797億），另中共目前已有犯台能力，而研判2025年具備全面犯台能力。

面對共軍強化犯台實力，國防部在業務報告書中，將64％預算分配國造反艦武器；其中，岸置反艦飛彈系統（雄二、雄三及增程型雄三）占34％、共797億元為最大宗。

邱國正表示，對戰力有幫助、能馬上生產的一定列為優先項目，而現成又具基礎研製能力的雄風飛彈，因此會挹注大量經費。

另國防部報告提到，研判在西元2025年後，中共區域拒止、反介入及封鎖控制台海周邊能力日趨完備，是否代表中共在2025年將具備犯台能力。

邱國正回應，中共目前已有犯台能力，但台灣不做任何挑釁，而2025年的時間點，是研判中共具有全面犯台能力。

針對昨天僅有1架共機擾台，為10月以來架數最少的一天。邱國正指出，中共的每個演訓都有階段，至於中共演訓多久他並不清楚，但一定有起點跟終點。

針對共機近來頻繁擾台，美國總統拜登今天表示，他曾與中國國家主席習近平談到台灣議題。兩人同意遵守台灣協議，他也明確表明除了遵守協議外，習近平不應做其他事。

邱國正指出，國防部就是做好軍事準備，因為政治考量是另一層次，若要作戰國軍一定站在最前線，而國軍最做好強化戰備的努力。