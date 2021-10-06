應用於充電樁的SiC產品將於第4季開始量產出貨，為德微(3675)第4季營運再添動能，德微表示，雖然終端需求有雜音，且大陸大規模限電衝擊電子產業鏈，但在車用電子出貨放量下，若產業鏈沒有太大意外，第4季可望再創新高。

車用電子、保護元件ESD與MosFET等產品出貨暢旺，德微營收延續今年以來月月高趨勢，9月合併營收為1億8123萬4000元，較去年同月成長123.2%，再創單月歷史新高，累計第3季合併營收為5.4億元，季增4.1%及54.7%，創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為15億776萬6000元，較去年同期成長31.5%。

近來大陸大規模限電衝擊電子產業鏈，且終端需求雜音不少，不過德微因自行研發設計推出、應用於充電樁的SiC新產品將於第4季開始量產出貨，第4季營運持續看好，德微預期，第4季營收與獲利審慎樂觀，只要產業鏈沒有太大意外，業績有望逐季成長，再創單季新高，全年業績亦可望創下新高。