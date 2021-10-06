新冠肺炎疫情趨緩，昨日中央流行疫情指揮中心預告，交通部向指揮中心提出高鐵鬆綁方案。指揮官陳時中今透露，昨日已經完成討論，決定不開放站票，恢復自由座，但最後還是要經過行政院通盤討論。另下一波口罩鬆綁會朝運動上來做開放。

陳時中今出席立法院衛環委員會前受訪指出，昨日開會決定通過鬆綁方案，高鐵原則上不開放站票、自由座則可以實施，相關的管理會請高鐵嚴格落實，通過後，還是要經過行政院進行通盤的討論。

國內各項措施鬆綁之際，八大行業至今仍無法復業，業者今日將站上台北市中山區街頭抗議。對於今日是否有機會公布鬆綁指引，陳時中表示不會，但了解八大行業的困難，防疫期間請大家多忍耐，一步一步來。

近期雙北質疑KTV的開放指引太晚給，陳時中表示，昨天已經回答過，9月27日就預告這樣的方向，希望大家提出意見、滾動式檢討，預期在10月5日開始實施，若穩定就會照計畫開放，大家還是有一定的時間做準備。

至於下一波的口罩鬆綁，陳時中也預告，會朝著運動上來做開放，還是要從能增進身心健康的方向來做起。對於法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）今日率團訪台，是否會交換防疫心得？陳時中表示，會根據需要來做，可能會交換心得。