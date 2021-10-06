日本女星木村文乃在剛播畢的日劇《家族募集中》中，飾演溫柔婉約的單親老師。她在新片《殺手寓言：殺手不殺人》中，詮釋男主角「寓言」的搭檔「洋子」。因為接到老闆指示，必須偽裝成寓言的妹妹，跟他一同隱居大阪當個普通人，並且不能殺人。這也讓喜愛喝酒的她，在隱居期間以戀愛為目標，享受在跟各種男人的約會與酒場之間。角色雖然擁有可愛外貌，不過卻嗜酒如命、千杯不醉，更可以在關鍵時刻展現高超格鬥技巧，讓人大開眼界。

木村文乃這回的動作戲，也將比前作《殺手寓言》更多並更具難度，這也讓她從開拍前3個月，就展開動作訓練，並由男主角岡田准一親自擔任她的動作指導，每週練習2到3次，甚至教導她名叫「Kari」的菲律賓武術，讓她得以快速並緊湊地與對手交換攻擊。此外，她跟安藤正信有精彩的打鬥戲，這也讓木村感慨地表示：「要成為具備非凡戰鬥技巧的洋子真是不容易，因為沒有過過那樣的生活，然而岡田先生總是說：『我希望妳玩得開心』或是『告訴我妳想要做什麼』。他便致力於塑造洋子這個角色『性感而有吸引力』的形象。」

岡田准一（左）擔任動作指導，為木村文乃設計許多性感並具吸引力的動作。（采昌提供）

至於要如何表現角色兼具性感、可愛又俐落的身手，也讓劇組傷透腦筋。導演江口幹便回憶：「女性出拳或踢腿時，通常看起來相對柔弱，所以我便和岡田先生討論，該如何呈現出她的強大。於是岡田先生就幫她設計出剪刀腿動作，再加上能展現腿部的熱褲造型，因此完成她性感又強大的動作場面。」木村也完美表現出這場動作戲，讓岡田欣慰表示：「這次有很多女性才能做的殺手鐗，我很高興她都有達成。」對於再度跟岡田合作，木村也笑說：「岡田的角色沒有太多表情，個性十分木訥，這也反而凸顯出我的角色。」至於2人在前後2部電影的「偽兄妹」關係轉變，岡田也表示：「感覺我像雪被融化，跟她的對話變得比較多了。」木村則笑說：「你這樣說，就好像我之前在跟石頭說話一樣。」

該片劇情描述任何目標都能在6秒內解決，有如傳說般存在的天才殺手「寓言」（岡田准一飾演），是個讓黑社會聞風喪膽的狠角色。因應「老闆」（佐藤浩市飾演）命令，他與搭檔（木村文乃飾演）喬裝兄妹檔，並化名「佐藤明」過著普通人生活，更不得在大阪居住的這一年內殺害任何人。某天，他偶然遇見神祕的輪椅少女（平手友梨奈飾演），以及看似關愛孩子未來的非營利組織創辦人宇津帆（堤真一飾演）。種種不尋常的一切，讓寓言回想起4年前的暗殺任務。面對風雨欲來的重重危機，寓言能否繼續遵守不殺人的命令，守護自己與身邊的親友呢？電影熱映中。