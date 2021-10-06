民調近7成對國民黨無感 游盈隆：東山再起之路險阻。本報資料照

台灣民意基金會今公布「台灣人對三個主要政黨的感覺」最新民調顯示， 台灣公民對國民黨的平均感情溫度只有45.1度。近7成對國民黨不是無感就是反感；台灣民意基金會董事長游盈隆表示，做為最大在野黨，當只獲社會四分之一公民的肯定和接納時，東山再起之路將充滿險阻和挑戰，自不待言。

游盈隆說，台灣人對中國國民黨感情溫度的冷是全面性的，他根據七個變數，超過 40 個以上類別，發現竟然只有一個類別對國民黨的感情溫度超過50度，就是國民黨自己支持者。對一個曾經叱吒風雲的百年政黨而言，這樣的遭遇不僅淒涼，也是極為尷尬的。

民調顯示，25.2％對國民黨的感情溫度是51度以上，37.6％沒有感覺，32％的感覺是49度以下。2成5公民對國民黨有好感，3成2反感，3成8既無好感也無反感，也就是無感。

整體而言，台灣人對國民黨這樣的感覺，意味絕大多數人對國民黨的冷漠、冷淡和不以為然；從年齡層看，每一個年齡層對國民黨的感情溫度都低於50度，最高是65歲以上47.52度，最低35-44 歲42.62度。

從省籍族群來看，河洛人對國民黨的平均感情溫度44.27度，客家人 45.49度，外省族群48.51度，三個族群對國民黨感情溫度都在50度以下，他說，「令人訝異」。

從教育背景來看，大學及以上教育程度者對國民黨的感覺最冷，只有42.22度。顯示近8成大學及以上教育程度者對國民黨不是無感就是反感；每一種職業背景者對國民黨的平均感情溫度，都低於50度，其中學生37.23度最冷。

對國民黨的感情溫度，每一地區都呈現低於50度的狀態，最高是桃園市48.21度，最低是台南市40.39 度。16 縣市對國民黨的平均感情溫度則是 45.59 度。 中性選民48.21度，有點寒冷。

但與去年9月相比略有回升。對國民黨感情溫度51度以上者增加4.2個百分點，一個百分點以約 19.42 萬人計，一年內，對國民黨有好感者至少增加超過80萬人，無感者減少 2.2 個百分點。

對國民黨感情溫度49度以下者，減少2.8個百分點，表示這一年，台灣人對國民黨反感的人減少，一個百分點以約 19.42 萬人計， 意味著對國民黨反感的人減少至少50萬人。

他認為，從一個中短期的角度看，過去三年半台灣人對國民黨的感覺一直處在低於50度狀態，台灣社會對國民黨冷淡或保持距離已經很久了，根源2014 與 2016 兩次民意海嘯。

他說，由此可見，民進黨2018年九合一選舉的歷史性挫敗主要原因絕非國民黨，就是蔡英文總統領導的民進黨政府施政不得民心，被人民嚴懲，被人民打敗，當然韓國瑜所驅動的韓流也正是在這個歷史背景下產生的。

這項測量的標準問法為「如果用 0 度到 100 度來表示對政 黨的好感與反感，0 度表示最冷，最強烈的反感；而 100 度表示最熱，最強烈的 好感；50 度表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。」