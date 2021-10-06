女星曾沛慈以歌手身分出道，轉戰戲劇圈闖出一片天，在2019年以《我們與惡的距離》的「應思悅」一角，拿下金鐘最佳女配角獎，事業成績不俗的曾沛慈，愛情也悄悄萌芽，曾沛慈今（6日）就被周刊直擊，她和黑壯男在街頭放閃，她貼心幫對方擦汗，以機車代步的兩人，最後一同回家過夜，對於身邊多了男伴，曾沛慈也大方認愛了。

36歲曾沛慈雖然曾自嘲是「黃金剩女」，過生日時還許願要趕快找個好老公，不過曾沛慈的戀愛早已悄悄萌芽，根據《鏡週刊》報導，曾沛慈日前被直擊與一位皮膚黝黑、身材壯碩的男子現身東區街頭用餐，而曾沛慈穿搭超隨興，身穿黃色寬鬆長洋裝，再搭配花花褲子，穿搭沒有明星架子。

曾沛慈與男伴的互動充滿粉紅泡泡，她貼心擦去對方額上的汗水，兩人還接地氣的以機車代步，而曾沛慈當晚和壯男回家後，直到隔天下午才出門。對於身邊男伴，曾沛慈則透過經紀公司大方認愛：「身邊有了這位能互相扶持的好朋友」，曾沛慈希望能守護這段感情，並強調對方是圈外人，希望外界給予更多空間。

曾沛慈從歌唱選秀節目《超級星光大道》出道，並數度參與戲劇演出，曾沛慈以《終極三國》打開知名度，並在2019年以《我們與惡的距離》飾演「應思悅」一角，拿下金鐘獎最佳女配角獎，更被網友封為「國民姐姐」。