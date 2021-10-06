金鐘獎評審委員林家齊爆料《天橋上的魔術師》主打「台韓視效跨國合作」，實際上80％的場景特效皆交由大陸公司製作，廠商事後也坦言部分製作外包給大陸公司。對此，文化部長李永得今天表示，雖未規定多少比例不能外包給境外廠商，但因文化部補助目的在帶動國內相關產業，將來希望以國內廠商為優先。

原子映象製作人劉蔚然透過臉書坦言韓國公司的確轉發部分製作給大陸公司，但他也解釋，4th承接的部分只有50％，他們局部發出的比例僅占全片9％，不知為何會有80％的說法。

國民黨立委李德維今天在立法院財政委員會質詢此事，李德維說，導演楊雅喆過去反中抗中立場鮮明，卻被發現特效外包給大陸廠商，外界是覺得有點諷刺，不過藝術是沒有國界的，大陸、美國跟韓國有這樣的技術，我們能用也是好事，此次引發爭議，是否有違反相關法規？

李永得表示，沒有相關的規定，文化部是補助給公視，因此無論是製作任何節目，其相關技術、協力資源，當然是希望要以帶動國內相關產業為優先考量，「沒辦法硬性規定一定要如何。」

李永得說，將來補助時會強調希望廠商能以國內協力資源優先，請他們本於專業去做判斷，不用排斥國際合作，但如果國內業者有能力、價格可以，合作，應以國內業者為優先考量。