知名作家吳淡如日前在中廣節目提到女兒和同學接受「去中國化」教改之後，不認識孫中山是誰，且問他們「台灣在日據時期之前是什麼朝代」，竟然回答荷蘭時期，這番言論意外點燃戰火，不少酸民湧入吳淡如的臉書洗版，對此吳淡如報警，並派律師蒐證、刪留言。

吳淡如1日先在臉書公開酸民的難聽留言，「等一下我就會把它刪掉免得污染我的花園！你找上我算你倒楣，為了為民除害，我的律師已經開始蒐證！」直言酸民故意利用她醜化孫中山，諷刺對方很努力酸，但要有清楚的頭腦才能寫出文筆通暢又清晰的文章。至於侮辱小孩的內容，吳淡如已經報警處理，不回應任何低級、無臉留言。

不過大批酸民仍繼續出征，昨（5日）吳淡如忍無可忍，請律師以她名義在臉書發文：「1888的蒼蠅留言我們都封鎖了（請大家猜測一下加了多少數字，有意思），各種「武入」性的留言也都搜証了。」該名律師繼續開砲酸民：「民主社會如果你不喜歡某位領袖可以去他的紀念館抗議，來這裡當瘋狗幹嘛呢？愛台灣，就要清除垃圾喔！」眾多粉絲留言支持吳淡如提告，吳若權、王鴻薇也出聲力挺，不過前民進黨立委王浩宇則認為：「人身攻擊，我覺得該告就告。但孩子明明就不是念體制內學校，作為一個公眾人物，卻說孩子不知道孫中山讓民眾誤解政府，我覺得應該要幫忙澄清一下才合理。」