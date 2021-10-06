女網友意外發現媽媽的月收入高達45萬元。（圖／翻攝自Dcard）

許多家長不會直接告訴孩子家裡的經濟狀況，一名23歲的女網友透露，她在單親家庭長大，只知道媽媽是接設計案子維生，但不確定收入有多少，直到最近才發現媽媽九月份的收入高達六位數、約45萬元，讓她相當驚訝，不少網友也說真的不清楚家裡的收入狀況，直到申請中低收入被打槍，才知道自己不是貧民。

一名女網友日前在Dcard上分享，當年趁著高中畢業的空檔去打工，為此也去銀行開戶，近日她的媽媽詢問她可否借帳戶來收取小額匯款，由於媽媽並沒有信用破產，她也相信對方不會騙她，便沒有想太多就出借了帳戶。

女網友表示，由於這個銀行帳戶是她的，所以每次收到匯款，她都會收到簡訊通知提醒，但她從來都沒有點進去看過，直到最近突然好奇想看看，因此在收到通知後點開帳戶，結果發現媽媽的月收入也太驚人了「當然不是淨收入也有支出，也不是每個月都一樣，但真的佩服」。

女網友透露，她今年已經23歲了，由媽媽單獨扶養長大，一直以來她都知道媽媽從事設計業，平常都是接案子，但卻從來不曉得媽媽的收入是多少，如今意外發現讓她嚇了一大跳，也很好奇大家都是什麼時候才知道爸爸媽媽的收入是多少？

女網友接著也分享帳戶的截圖，只見從2021年9月1日至9月30日期間，媽媽的收入竟有45.4萬元。她認為媽媽可能是怕她小時候會亂講話，所以從未告訴過她的收入，上大學若要用錢也要自己去打工，而媽媽的做法也讓她忍不住思考，未來若生小孩，要什麼時候告訴孩子家裡的的經濟狀況比較合適。

貼文引起網友討論，「高中要申請中低收入被打槍才知道」、「直到現在都不知道我媽的收入，甚至連他們做什麼工作都不清楚，但照我媽的開銷來說，月收沒70、80萬是不可能過的去」、「我到高中才知道我爸已經沒收入好幾年，一直以來一家六口的開銷都來自媽媽的月薪5萬」、「我不知道我們家一個月收入，也不知道一個月支出跟負債，直到有一天我突然意識到我的補習費有夠貴，才發現家裡似乎不是貧民」。