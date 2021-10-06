高鐵宜蘭站設址位置，因交通部屬意設在四城站，引發綠營內部及地方反彈。消基會交通委員會召集人李克聰表示，宜蘭高鐵工程困難還包括9層樓高架在宜蘭站上，再者高架空間有限，班次也會受限，最後是避讓問題，這些問題未來都會浮現。而針對北宜高鐵問題，不少網友亦留言砲轟，「只有利益的問題，沒有專業」、「不要蓋高鐵，為選舉最佳政策」。

民進黨英系立委陳明文昨(5日)再炮打交通部長王國材，如果1個月後讓宜蘭人繼續吵下去就必須負責；此外，對他前天批交通部長王國材的任命，是行政院長蘇貞昌便宜行事，蘇揆回應說，大家不要生氣，相信事緩則圓。

根據《中國時報》今(6日)報導，李克聰說，當初就是一個迷思，有了高鐵就不再考慮直鐵，現在做下去發現高鐵方案處處是問題，交通部其實心知肚明，只是不曉得要怎樣去跟地方溝通。但身為主事機關，交通部有責任讓宜蘭鄉親了解，並問大家：「這樣還值得做嗎？是否退而求其次，直鐵說不定是比較好的方案。」

對於北宜高鐵的看法，有網友在本網、《YAHOO新聞》相關新聞底下痛批，「些政客一到選舉亂開支票，然後引起民眾的幻想，最後的苦果依然是民眾自己承擔」、「我也覺得沒必要開到宜蘭」、「政客買票性考量大於一切專業，懂嗎」、「不要花大錢只蓋好看不實用的交通方案」、「蓋北宜高鐵根本無效益，不需要蓋」、「三倍、五倍券經費省下來，高鐵已經可以蓋到花蓮。該花不花、該省不省」、「黨內互打...因為蓋哪裡都會有人沒賺到」。

不過，也有人認為高鐵到宜蘭、花東是遲早問題，眼光放遠點，長痛不如短痛。

網友留言。(取自YAHOO新聞)