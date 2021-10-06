新北市一名人妻控告自己丈夫，不顧她的意願強行行房，為了不再忍受被強迫發生性關係，便用手機錄下7分鐘哭喊40次「不要」提告，新北地檢署調查後，認定人夫確實違反妻子意願，將他依強制性交罪起訴。

人妻控訴，她的丈夫長期違反她行房意願，為了自保，就想到用手機錄音蒐證，丈夫2020年8月底某日凌晨，再度不顧她意願，強迫發生性關係，無法忍受下用手機錄音後，報警提告。

人夫到警局接受調查時坦承，當下確實有聽妻子說「不要」，但在檢方偵查庭又改口否認，可是人妻當時錄下的錄音檔，確實有聽得到她不斷哭喊：「不要」。

檢方勘驗錄音檔發現，人妻在7分鐘內共說了40次「不要！」，且事發後還不斷哭泣。據人妻透露，之所以拒絕與丈夫行房，是發現丈夫有外遇。

檢方認為，錄音檔確定人夫違反妻子的意願，強迫發生性行為，且下體有驗出丈夫的DNA，人妻案發後也出現急性壓力反應，認為罪證明確，調查後將丈夫依強制性交罪起訴。

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