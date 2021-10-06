自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華憑著招牌門牙和無厘頭風格走紅，最近他加入直播主連千毅的團隊掀起話題，過去他因襲胸G奶網紅星諠遭告性騷擾，還被求償精神慰撫金，事件發生過後2年，他終於在臉書向星諠道歉，並表示會做出賠償，「以後會好好做人。」

鄧佳華2019年和網紅團體「反骨男孩」前成員瑋哥、星諠拍片，期間竟然對星諠伸出狼爪，襲胸又摸臀，當下女方隱忍下來，鄧佳華事後卻在臉書貼出摸胸影片表示：「星諠，這是我人生第一次摸女生胸部，妳是第一個讓我摸胸的女生，謝謝妳願意獻身給我，當作我的生日禮物。」

星諠不甘被鄧佳華造謠，怒告其性騷擾，刑事部分判鄧佳華拘役40天，得易科罰金定讞，民事部分判賠13萬，事情才算是告一段落。鄧佳華昨(5日)在臉書發文坦言，自己已經和星諠和解，「在經紀人的陪同下，跟星諠當面道歉了，也答應不會有類似的事情發生，並且願意償還賠償金額」。

鄧佳華在文中承諾自己會好好做人，也得到不少人的加油打氣，「加油，你的改變大家都有看到」、「很棒，以後好好加油喔」、「我就說會沒事的」、「加油」，鄧佳華也一一回覆：「我會好好加油的」。