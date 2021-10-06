美國聯準會(Fed)宣布將啟動縮減購債，預計成為第四季金融市場上最大的干擾因子。瀚亞投資認為，目前股票市場還不到看空的時間點，看好全球經濟增長強勁、企業獲利續創高，股市還有表現空間，4Q點名美國、印度、台股，以及日本股市各擁利多題材，最具投資潛力。

整體而言，美國聯準會先前已經表態，即便啟動縮減購債計畫，也不會在今年展開升息循環，金融市場可望延續寬鬆環境；與此同時，全球經濟持續從新冠肺炎疫情影響中復甦，多數企業財報跟獲利皆優於預期。在獲利增長的支撐下，股市本益比可望維持高檔。

瀚亞投資海外股票部主管林元平指出，第四季全球股市當中，尤以美國最具吸引力，在高速經濟成長的帶動下，研調機構持續上修美國今年獲利數字，以科技股前景最為看好，主因新冠肺炎疫情以來，科技創新與運用發展達到一個新的里程碑，且需求持續增加。無論是短、中、長期，美國科技股基本面都相當具有吸引力。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度經濟也交出亮眼數據，雖然經濟復甦因為新冠肺炎疫情出現延遲，但在政府祭出多項刺激政策、全球央行維持寬鬆措施、以及各國經濟穩步回升下，印度企業也將從中受益。預期印度市場往後在企業營運向上、資金寬鬆、政府政策偏向刺激成長等正向循環中，可望延續股市上漲動能。

此外，瀚亞投資對台股也相當有信心，認為全球半導體需求強勁，對以電子股為主的台股來說，第四季旺季效應可期。且從評價面來看，台股本益比約為18倍，處於歷史區間中上緣；台股股價淨值比約為2.3倍，與歷史高點約3.4倍相比，仍未偏高。若考量到全球利率水準、強勁的基本面，跟企業獲利，台股第四季還有挑戰新高的機會。

除了上述成長股之外，瀚亞投資認為，日本價值型股在第四季也有表現機會。就目前市場上資金輪動及長期投資的角度而言，日本價值股相較其他股市來說，績效更為突出，加上評價處於低檔位置，後續補漲潛在機會大。