美系外資針對原油市場提出最新研究報告，市場對原油需求持續成長，但現階段並未增產石油，故原油價仍有上漲空間，下一輪上看90美元，看好亞洲相關煉油族群有發揮空間，台系的相關個股中，就調高台塑化(6505)目標價120元、給予買進評等。

美系外資表示，有鑑於預期市場對原油的需求將連續增長，到年底前將達到疫情前水平，故原油平均價格仍有上漲空間，該增長趨勢可望延續到2022年、2023年。

美系外資表示，看到現階段石油供應增加量停滯，將推動油價下一輪上漲至90美元/桶，更重要的是，隨著週期性的轉變，目前已經將2022年、2023年的每桶油價由每桶75美元、65美元，分別調升到81美元、85美元，石油市場將呈現結構性上漲，亞洲原油相關個股仍頗具投資吸引力，台系的相關個股中調高台塑化目標價120元、給予買進評等。

美系外資表示，對於煉油業，預計明年因需求增長帶動的利潤率將抵消新產能供應，而大陸出口的放緩可能導致潛在成長空間。

原油價格持續反映石油輸出國家組織和結盟產油國(OPEC+)並未決定進一步增產石油，布倫特原油期貨價格漲至3年新高，報每桶82.72美元。紐約市場原油期貨價格則創下7年新高，報每桶78.88美元。