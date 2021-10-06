由外貿協會主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan)」，將於2021年10月14日至16日於南港展覽二館展出，為協助業者擴大國內外醫療產業商機與市場布局，除了實體展外，同步開辦線上展覽Medical Taiwan Virtual，提供業者虛實整合的方案，協助參展業者可透過線上展平台與國際買主進行交流。

此屆展覽聚焦「醫療器材供應鏈」、「大健康產業生態系」及「智慧醫療及新創」，呈現醫材產業上下游完整生產供應鏈及智慧醫療及新創醫療解決方案。貿協表示，此次再度聚集了產、官、學各界，包含台灣醫材公會、台灣生技醫療照護輔具協會、金屬中心、南科管理局、運動科技發展協會、體育用品公會，以及不織布公會、製衣及織襪公會等；同時有資策會帶領資通訊業者展出醫療顯示器及觸控面板、亞太加速器網絡協會及新竹生醫帶領醫療新創業者展出。其中最大亮點為主機及伺服器大廠Supermicro美超微公司在進入醫療領域後首次在台參與醫療相關展覽。

此外，展覽期間同時規劃Tech(科技)、Trend(趨勢)、Startup(新創)三場次的「智慧醫療及照護產業論壇」，講師陣容包括台大醫院院長吳明賢、華碩全球副總裁暨技術長黃泰一、緯創醫學副總經理莊詔仁、台灣微軟首席技術與策略長暨微軟技術中心總經理陳守正、3M Senior Technical Manager, Del R. Lawson, PhD, Supermicro IoT/Embedded & Edge Computing General Manager Mory Lin等。其中，Tech Forum主講醫界與科技界的跨界對談；Trend Forum聚焦指標企業與新創業者於技術、概念、產業間的互補合作趨勢，以提升產業競爭力；Startup Forum則由生醫投資要角、學界專家及新創菁英，一起探討生醫產業的創投趨勢及企業投資觀點。