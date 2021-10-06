台南長榮大學馬來西亞女大生命案，引發外界高度關注，甚至傳出之前就有女大生在同一條路險遭歹徒擄走，向歸仁分局報案後卻未開立三聯單，疑似被吃案，時任大潭派出所所長張忠肯、歸仁分局分局長楊慶裕、警員高武源等3人核有違失，情節重大。監察院通過監察委員張菊芳、陳景峻、林國明所提彈劾案，移送懲戒法院審理。

監察委員指出，長榮大學馬來西亞籍大學生A女遭梁男性侵殺害前，於109年9月30日晚間，另一名同校學生B女遭梁男摀住口鼻，欲強行拖走。B女與租屋處房東女兒至臺南市政府警察局歸仁分局大潭派出所報案，員警本應朝刑案公訴罪的辦案方向，審慎處理。

監察委員表示，然而，被彈劾人高武源，時任大潭派出所警員，竟未依規定受理報案，而未開立報案三聯單、未製作筆錄，亦未記載於員警工作紀錄簿，核屬匿報之重大違失。至於109年10月29日，A女命案偵破後，B女再次至大潭派出所製作報案及指認筆錄，仍不得免除高武源匿報之違失責任。

監察委員說，被彈劾人張忠肯，時任大潭派出所所長，於109年9月30日晚間，參與並瞭解B女報案經過，卻對本案受理警員高武源之匿報嚴重違失，未能即時監督導正，顯未盡監督之責，有重大違失。而且，A女命案偵破後，張忠肯未傳遞B女曾報案之正確訊息，致使新聞稿登載不實，均核有重大違失。

監察委員指出，被彈劾人楊慶裕，時任歸仁分局分局長，B女案件發生後，歸仁分局有多次派員至大潭派出所督導，甚至於109年10月9日、15日，楊慶裕親自到大潭派出所督導，仍未能發現本案高武源、張忠肯之辦案違失，自應負未盡監督之責，並且向外界傳遞不實訊息，未盡查證義務，顯有重大違失。

監察委員重申，針對3人之違失行為，已違反公務員服務法第1條、第5條、第7條規定，事證明確，情節重大，導致外界質疑員警吃案，嚴重損及警察機關信譽及形象，核有公務員懲戒法第2條第1款規定之事由，經審查委員通過彈劾案，移送懲戒法院審理，依法懲戒。