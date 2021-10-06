台北101觀景台5月15日16時起停業至今近5個月，10月8日重新開館，搭上振興五倍券上路和國慶節連假，祭出雙人票42折搶商機。11月30日前買觀景台門票滿300元，贈價值150元的雙層觀光巴士單次票券，順勢帶動國旅。

11月30日前買台北101觀景台門票滿300元，贈價值150元的雙層觀光巴士單次票券。（台北101提供）。

本月8日起至明年4月30日使用五倍券或熊好券之饗購，購買台北101觀景台門票，雙人票原價1200元，優惠價平日500元、假日700元；每位成人可免費帶2位12歲以下學齡兒童入場，贈獨家學習單、提供預約導覽，單人平日300元、假日420元，12月31日前加贈Mister Donut波堤。Skyline天際線460單人體驗含雲朵飲品及電子紀念照，不分平假日享1000元優惠。

台北101是國慶典禮轉播第二現場設，會有AT-3雷虎小組戰機於當天11時35分衝場（國防部軍事新聞通訊社提供）

台北101觀旅處營運長黃瓊萱表示，疫情前觀景台每小時容流量最高1325人、去年一級警戒降為750人，目前控管在200人；重啟後營業時間也調整，晚上增加消毒時間，原先全年無休，只有除夕當天提早到18時閉館，這次將平日11時至21時、假日10時至21時開館時間調整為每周一休館、周二至周五11時至19時，周六、日提早為10時開館，因應國慶連假周一休館改為10月12日休館。

5F觀景台「認識台灣」展區，由科文双融集團下的双融域打造「Ambi Space One」全沉浸式展演體驗場域。（台北101提供）

迎接國慶，台北101是國慶典禮轉播第二現場設，將邀國立臺灣交響樂團於91樓戶外觀景台為序幕暖場表演，還會有AT-3雷虎小組戰機於當天11時35分衝場，當日前101名入場旅客，可獲得國慶LOGO設計口罩及國慶專屬紀念徽章。

89F「認識台北」的4D體驗區，利用觀景台場域特殊性，將觀覽情境虛實整合。（台北101提供）

觀景台於休館期間致力於場域升級，透過結合數位及高科技打造全新互動體驗空間，像是5F觀景台「認識台灣」展區，由科文双融集團下的双融域打造「Ambi Space One」全沉浸式展演體驗場域；89F「認識台北」的4D體驗區，利用觀景台場域特殊性，將觀覽情境虛實整合，結合4D多媒體互動科技與日夜窗景變換，播映素材亦融入台北101特色。

91樓天際之旅囊括「天空草原野餐」（圖）與「iPILOT飛行體驗」是家人朋友休憩及孩子放電出遊的好選擇。（台北101提供）

91樓天際之旅囊括「天空草原野餐」與「iPILOT飛行體驗」（圖）是家人朋友休憩及孩子放電出遊的好選擇。（台北101提供）

獲得大小朋友青睞的「天空翻轉教室」，串聯垂直旅程，91樓天際之旅囊括「天空草原野餐」與「iPILOT飛行體驗」是家人朋友休憩及孩子放電出遊的好選擇；新活動「垂直馬拉松mini」，把台北101垂直馬拉松為1樓至91樓共2046階，濃縮為89樓至101樓共308階，適合青年好友或同事相約體驗。