台灣民意基金會今公布「台灣人對三個主要政黨的感覺」最新民調顯示，6成4公民對民眾黨不是無感就是反感，代表現階段絕大多數人民對民眾黨尚未產生正面的欣賞、歡迎和肯定。

民調顯示，28.9％對民眾黨的感情溫度是51度以上，38.1％沒有感覺，26.1％ 的感覺是 49 度以下。2成9對民眾黨有好感，2成6反感，3成8無感，也就是既無好感也無反感。對民眾黨的平均感情溫度是47.28度。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，做為台灣最大的小黨，創黨兩年，目前能獲社會近3成公民肯定和接納，誠屬不易，但未來之路必將顛簸不平。

民調從年齡層看，對民眾黨的感情溫度最高是35-44歲公民48.8度，最低是45-54歲45.92度，顯示不分老少對民眾黨的感覺相當一致；河洛人對民眾黨的平均感情溫度46.5度，客家人48.92度，外省族群49.85度。

大學及以上教育程度者，是台北市長柯文哲與民眾黨的重要社會支持基礎，對民眾黨的感情溫度是47.11度；從縣市來看，最高是新北市49.21 度， 最低是台南市43.96 度，平均感情溫度則是46.47度，大本營台北市也只有48.2度。

從政黨支持傾向看，國民黨支持者對民眾黨接近不溫不火，平均感情溫度49.34 度。中性選民對民眾黨不見熱絡，為48.22度。

他認為，台灣人對民眾黨和國民黨的感情溫度其實沒太大差別，都在50度以下；台灣絕大多數人都對三個主要政黨的表現失望，這無疑是台灣政黨政治較低潮、較乏善可陳的時刻，也暗示如果這三個政黨未來不對症下藥，力圖振作，台灣人很可能未來將繼續在三個「不成器」的選項中做無奈的選擇與託付。

這項測量的標準問法為「如果用 0 度到 100 度來表示對政 黨的好感與反感，0 度表示最冷，最強烈的反感；而 100 度表示最熱，最強烈的 好感；50 度表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。」