新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併議題，引發各界討論，針對縣市合併，內政部長徐國勇今表示，縣市合併要考量財政支出、人口、民意、生活圈等因素，內政部已經將行政區畫法修改為行政區畫程序法，只規定程序，並非就是要調整區域，縣市是否合併要看每個縣市的意願，並尊重委員意見，依法辦理。

立法院內政委員會今邀請內政部長徐國勇等相關部會官員就「我國行政區劃之現況檢討、區畫標準、未來規劃與效益評估」進行專題報告，並備質詢。

針對新竹縣市合併議題，徐國勇備詢前受訪表示，尊重立委跟民意，內政部依據法律來處理。另外，傳出有民進黨內部民調顯示，超過5成民意支持縣市合併，徐表示，該份民調他有看到，還是要依據相關規定、依法辦理，而民調都會參考。

時代力量立委邱顯智質詢時質疑，地方制度法修法是否是為特定個人修法，主管機關對於修法的看法與態度為何，立法前是否不會草率完成縣市合併。

徐國勇答覆，會傾聽各界意見，廣徵各界看法，沒有預設立場，像是目前有部分委員贊成，有些人反對，所以希望先完成行政區畫程序法。

邱顯智追問對於現行制度是否認為合理，徐國勇坦言，現況確實不太合理，很多地方需要調整，所以目前沒有規畫地方制度法修法，任何修法一定會通盤檢討。