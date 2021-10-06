警方見72歲周姓老翁一臉茫然徒步於停車場前徘徊，警方主動上前關心、協助尋找。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局春社派出所警員李翊瑋、林其鋒，日前執行疫苗快打站安全維護勤務，見72歲的周姓老翁一臉茫然徒步於停車場前徘徊，警方主動上前關心。周姓老翁表示，自己剛接種完疫苗準備返家，卻遍尋不著機車，員警見老翁滿身大汗、氣喘吁吁，便請其先至會場內稍事休息。

警方根據老翁提供的車款顏色、車牌尾數號碼「163」在停車場內分頭找尋，約莫半小時，最終在精科東路上之停車場找到老翁愛車。周姓老翁開心地說：「叨謝你們的幫忙!這馬ㄟ警察攏緣投擱熱心(台)」。

警方指出，台中市政府快打站2.0實施迄今，南屯區分別於慈濟靜思堂及精密園區勞工服務聯合中心兩處設置快打站，讓民眾以「分里、分時段」的原則來接種，避免有群聚的狀況。

周姓老翁一早就騎機車前來接種疫苗，沒想到疫苗順利施打完，卻忘記自己機車停放位置，望著停車場滿滿的「車海」，只能來回不斷找尋。無奈天氣炎熱，老翁被曬得頭昏眼花，所幸員警及時出現，不斷安撫老翁情緒外，拍胸脯打包票會找到機車。

警方一會兒功夫機車就順利找到，老翁看到找了將近一個小時的機車就在眼前，不好意思地頻頻致謝，連一旁會場的志工對於員警的熱心積極無不拍手叫好。

所長邱柏昌說，民眾騎乘機車外出，車輛停妥後除記得將車鑰匙拔起來外，亦可拍下愛車停放地點，以防萬一不慎忘記停放地點時，可以方便找尋。