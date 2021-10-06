國防部長邱國正今赴立法院國防委員會進行施政報告。呂昭隆攝

國防部長邱國正在立法院表示，他和外交部長吳釗燮交情不錯，吳釗燮沒有想取代他當國防部長，他自己工作都忙不過來。立委賴士葆質詢表示，吳釗燮最近接受外媒訪問，對中共說了些狠話，是不是要取代邱國正，邱國正幽默地表示，吳釗燮自己的事都忙不過來，不會取代他。邱國正說，他不會說狠話，他說的都是實話。

另邱國正在答覆立委沈發惠質詢表示，共機今年沒有越過海峽中線，都飛在海峽中線以西或是邊緣；他說，10月這幾天共機侵擾比較特別，偏重在西南與東南空域。

根據國防部所提「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」報告資料指出，共機自2019年3月，首次侵入我防空識別區西南空域，當年度約10餘架次，去（2020）年襲擾達380餘架次，今（2021）年迄10月上旬已超過600架次以上，進行針對性軍事挑釁，已嚴重影響我空防安全。

國防部統計，10月1日共38架；10月2日共39架；10月3日共16架；10月4日共56架，昨天1架。