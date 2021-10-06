23歲大陸女星楊超越3年前參加《創造101》以第三名之姿出道，並成為限定組合火箭少女101成員，團體解散後，楊超越以個人身分闖演藝圈，如今在微博已有1800多萬粉絲。近日，有網友開酸她學歷低「不配讓我討厭」，沒想到引出楊超越本人高EQ回應，網友回：「雖然不是她的粉絲，可是回應很大器，成功不分學歷高低」。

楊超越個性率直，獲得不少粉絲喜愛，一舉一動常引發話題登上熱搜，今年初她上實境秀《神奇公司在哪裡》，和薛之謙到菜園工作，不僅幫忙拔菜，還一同回到工廠包裝，包裝時薛之謙提議若是在菜上多弄點土，重量就會變重，引來長期在這裡工作的阿姨直指：「這樣不行」，薛之謙立刻澄清是在開玩笑，楊超越則回：「這玩笑一點都不好笑。」薛之謙為此瞪了楊超越快5秒，畫面當時曝光便登上熱搜，引發網友論戰。

楊超越回應網友酸言。（圖／翻攝自新浪娛樂、會火全娛樂微博）

去年底，楊超越接受專訪的影片被斷章取義，由於她在片中表示自己是敢和老闆表達意見的人，「就只是因為他是老闆，所以他說的每一件都是對的嗎，我不覺得，因為我覺得老闆恰恰有的決定都是錯的」，引來部分網友批評她耍大牌，對此，楊超越的工作室表示：「謠言止於智者，請所有參與二次傳播的網路用戶、第三方主體停止將惡劣言論再次傳播的行為」，楊超越自己也回：「還有多少一次來個痛快，一刀一刀我受不了。我選擇巧克力味的屎不等於我選擇屎吧。是我太信任了。」

近日，楊超越回應網友的截圖被瘋傳，可見有人酸她：「Sorry，你還沒有讓我討厭的權利，或者說還不配讓我討厭，因為，畢竟我不是初中沒上完的人，咱倆沒有可比性」，楊超越親回：「那你很幸福哇~聽說大學生活特別美好」，有粉絲聞訊來看酸民評論，並問：「那個讀大學的人呢，我特意過來看看」，楊超越回：「那個評論是被我刪了，我們翻篇吧」。