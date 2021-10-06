買房送餐大流行，五星飯店為在防疫期間拚買氣、提高住房率，均以此賣點爭取消費者青睞。於市場上率先祭出「買住房、送餐飲」住房專案的晶華酒店持續加碼回饋內容，10月11日起至11月30日推出「買6000送6000餐飲全額回饋增量版」住房專案，大量增加房客的餐飲選項，除「晶華美食到你家」美食外帶外送平台的21款菜色外，還增加了清酒、紅白酒、氣泡酒、茶香檳，以及常溫版的府城肉燥、剝皮辣椒雞湯麵、鳳梨澄沙奶黃與Haagen Dazs冰淇淋等伴手禮，房客可以用晶華史上最高額的餐飲回饋金、體驗一趟吃飽喝足、再加外帶好禮的城市美食假期，加入晶華會APP可享房型升等禮遇，加購高鐵車票則享有全台最低6折優惠。

台北晶華「買6000送6000餐飲全額回饋增量版」住房專案中的餐點選項包括曾創下每小時熱銷超過五百份的爐烤肋眼牛排套餐，重達35盎司、厚約4公分的澳洲戰斧牛排，由產地新鮮直送、匯集十餘種澎派生魚片、海膽、松葉蟹等海味的海鮮盛合及彭湃散壽司，還有以波士頓龍蝦豪邁入饌的粵式龍蝦伊府麵、日式龍蝦極品天丼、以及義式經典番茄龍蝦細扁麵等，每款價格1080元。

台北晶華此次增加的酒類品項有多款紅白、氣泡酒與獺祭清酒和臺虎烏龍茶啤酒等，Robins知名的北埔東方美人茶香檳以及三款無酒精特調飲品也在選擇之列，每款價格200至3500元。常溫與冷凍的美食禮盒則有府城肉燥、剝皮辣椒雞湯麵、花旗蔘燉無骨雞湯、鳳梨澄沙奶黃與Haagen Dazs冰淇淋，每款價格85元起。房客可以盡情點用、直至6000元餐飲消費金用完為止。

為提供給消費者安全無虞的住宿以及用餐空間，晶華酒店除遵守中央及市府所制定的防疫規範外，也參考美國衛生福利部疾病管制署（CDC）針對重新開放的公共設施所提出的各項安全衛生建議，從清潔Cleaning、消毒Disinfecting、以及通風管制Ventilation三大重點開始仔細檢驗，並與台灣半導體照明大廠-華興集團攜手，導入該公司UV事業體所開發的「非接觸式--BioLED365care UV抑菌技術」，成為全台第一家在公共區域全面安裝高端光照抗菌設備的五星級飯店。

除強化公共區域的空氣品質之外，客房也全面降載、管控入住房間數，開放內用的餐廳也設置隔板、採梅花座並拉寬桌距，酒店內各項設施如健身房、Sky Studio及頂樓露天泳池也已開放房客登記使用，有世界SPA大獎加持的沐蘭SPA以及地下一二樓的麗晶精品，更提供房客不須離開飯店也能享有舒緩身心靈以及購物逛街的樂趣。