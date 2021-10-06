JET綜合台《大尋寶家》再次邀請到偶像教父孫德榮來鑑寶，他帶來很多對他個人而言非常珍貴的寶物，這些寶物述說著他年輕的歷練以及友誼深厚的故事，但主持人丁靜怡卻剉咧等，原因是上次孫德榮來鑑寶時，一個不高興就丟寶物，也讓丁靜怡在錄影現場緊張萬分，丁靜怡：「你來我超緊張！我都叫工作人員把網子準備好，你只要往前扔的時候，我就幫你撈起來！」孫德榮聽完則說自己才緊張，孫德榮：「我都怕鎖在保險櫃裡2、30年的東西被鑑定完都變不值錢！」還指自己上《大尋寶家》鑑寶，心情都像是在溜滑梯一樣，也讓他對帶來鑑定的寶物既期待又怕受傷害。

當天孫德榮全場都是坐著錄影，一出場還向大家道歉：「對不起大家，今天讓大家等我！」原來是因為他的左腳異常腫脹，疼痛不已，錄影前1天還去打針，錄影當天醫師要他趕緊來驗血檢查，因為這緣故導致錄影delay，他還將腳抬起來給現場眾人看，秦老闆看完立刻說：「你這是標準的痛風，是富貴病。」讓孫德榮笑說：「現在秦老闆也變成秦醫師，還是秦鐵嘴！」秦老闆特地指窮困潦倒的時候一定沒有這個病，因為幸福與美好不可能同時存在，孫德榮：「而且因為疫情關係，我們已經有很多餐廳不能去了，很多東西不能吃了，你還忌口，對不起誰啊！」

孫德榮因左腳腫脹姍姍來遲，還將腳抬起來給眾人看。（JET提供）

在疫情期間，孫德榮說自己得了一場怪病，還指這場怪病已經病很久了，讓秦老闆忍不住好奇詢問是什麼病？一旁丁靜怡馬上笑說是「網拍中毒」！孫德榮已經中毒到亂買的程度，一個人住但筷子買了70雙，還花了快100萬台幣在淘寶上，讓秦老闆笑說：「不是，你可不可以到延吉街106號走走，我們也很困難啊！」孫德榮：「買是一種滿足，淘寶有50億件產品，我們能見到是緣分，是緣分就要珍惜，這種病我不想好。」他說甚至在自己頻道做了一集關於淘寶開箱的影片，還笑到從椅子上跌下來。

最後的寶物是一幅意義非凡的畫像，是乾兒子修毅特別請現實主義畫家邱匡毅所畫，也是為孫德榮身後事做準備用，孫德榮說這是他人生第3個畫像，是在53歲時拍的，連他自己都很滿意的照片，這次為了節目特地拿回來，孫德榮對生死議題是很豁達的，他點名于美人處理，還指來參加告別式的人會像在走星光大道，他說除了5566自己養的一定得來之外，像是代養的信樂團、王心凌也都要來，孫德榮更表示：「所有的媒體都會在現場等誰沒來，誰忘恩負義？」還怕現場不夠坐，想在台北流行音樂中心舉辦，最後孫德榮笑說：「乾脆辦一場演唱會好了！」節目每周一到周五晚間7點播出。